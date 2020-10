BENSON, Thérèse (Thibeault)



À Longueuil, le 10 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Thibeault, épouse de feu M. Henri Benson.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon (Claude) et Micheline, ses petits-enfants, Alexandre, Dominic (Nadia) et Marc-Olivier, ses arrière-petits-enfants Nicolas et Marilou.La famille recevra les condoléances le samedi 31 octobre 2020 de 14h à 17h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD René-Lévesque pour leur soutien et les bons soins prodigués.