BEAULIEU, Élie



Le 18 août 2020 est décédé paisiblement, dans le confort de sa maison, entouré de ses proches, Élie Beaulieu, époux de Marielle Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Donald (Martine) et Alain (Izabela), ainsi que ses quatre petits-enfants: Guillaume et Catherine (Véronique), Antonin et Alec. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Lucille, Thérèse, Germaine, Pierre et Guy, ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces.Des funérailles seront célébrées (sur invitation) le samedi 31 octobre 2020 à 10h à l'église St-Elzéar (16 boul. St-Elzéar est, Laval), suivies de l'inhumation au cimetière St-Elzéar. La famille se réunira en toute intimité.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.