CREVIER, Raymond



À son domicile, le 16 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Raymond Crevier, époux de Mme Claire Henripin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (André), Serge (Suzanne), Marie-Josée (feu Pierre), Richard, Daniel (Céline), Marjolaine (Réal), Gaétan (Lorraine), feu Bruno, Christian (Chantal), Benoît (Francine), Christine (Mario), Stéphane, Marco (Nathalie), Sonia (Tony), ses dix-huit petits-enfants, ses quinze arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.Quand la santé de tous ne sera plus à risque, les amis et la famille élargie seront invités à se réunir pour célébrer la vie de Raymond dans une atmosphère festive.En sa mémoire, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.