BOURGEOIS ARCHAMBAULT

Lucille



Dans le confort de son foyer et entourée de ses enfants, est décédée Mme Lucille Archambault, le 8 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois. Elle était l'épouse de feu Jean-Louis Bourgeois.Madame Archambault laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Claude), Alain (Catherine), Ghislain (Brigitte), Bruno (Catherine), Jacinthe (Yves); ses 12 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants; sa soeur Monique (Antonin Bourgeois); son frère feu Mgr Paul-Eugène Archambault, sa soeur Denise (feu Jean Beauregard). Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s sont également endeuillés par son décès.Ses enfants adressent de chaleureux remerciements à Julie Guimont, Chantal Samson, Dr Jean Desrochers et Audrey Desaulniers, infirmière au CLSC de Varennes, pour leur approche humaine, leur délicatesse et les soins d'exception prodigués à leur mère lors de ses derniers moments.Avis important: Étant donné la situation actuelle qui prévaut dans notre région, la date et l'heure des funérailles restent à déterminer et seront annoncées ultérieurement.Des dons pour l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.S. JACQUES & FILS INC.4967 LEGENDRE, CONTRECOEURTél: (450)587-2233