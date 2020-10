DANIS, Michelle



À la Maison des Collines de La Pêche Wakefield, le 13 octobre 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, Mme Michelle Danis, épouse de André Trépanier, demeurant à Gatineau.Mme Michelle Danis laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Éric Dussault, Marike Dussault (Trevor Kraus), le père de ses enfants Jacques Dussault, Natalie Trépanier, Marc-André Trépanier, ses frères et soeurs : Huguette (Charles-Émile), Andrée (Michel), Roger (Michelle), feu Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs famille Trépanier, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu dans la région Vaudreuil-Dorion à une date ultérieure.S. JACQUES & FILS INC.75 ELISABETH, SOREL-TRACYTél. 450 743-5566La famille désire remercier le personnel de la Maison des Collines de La Pêche Wakefield dont le Dr Gold pour les bons soins prodigués.Des dons pour l'Arche Agapè de Gatineau seraient appréciés.