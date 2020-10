GIROUX, Yolande (née Gagnon)



À Laval, le 19 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Yolande Giroux, née Gagnon, épouse de feu Lucien Giroux et fille de feu Alexandre Gagnon et de feu Corona Jubinville.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise Giroux, Sylvain Giroux, Diane Pelletier, Daniel Gravel et François Pelletier (Denise Robichaud); ses petites-filles: Gabryelle Gravel, Catherine Gravel, Jordanne Gravel, Mayganne Gravel et Jade-Élizabeth Gravel; ses arrière-petits-enfants: Maëlie, Loralie, Charlie, Zackary, Ariel et Billy, ainsi que de nombreux parents et amis.Étant donné la situation actuelle, une cérémonie aura lieu dès que les mesures sanitaires le permettront. Parents et amis en seront informés ultérieurement.Ceux et celles qui désirent exprimer leurs condoléances à la famille peuvent le faire sur le site Web de