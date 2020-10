PARROT, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de mon amour de toujours Jean. Il était apprécié de tous et ne manquait jamais une occasion d'aider son prochain.Décédé le 22 octobre 2020, à l'âge de 71 ans, il laisse dans le deuil son épouse Marjolaine; ses soeurs Claudette (Yvon), Gisèle (Gilles) et son frère Robert; nièces et neveux et beaucoup d'amis. Les moments de bonheur avec Jean resteront scellés dans nos coeurs.Marjolaine vous invite à venir le saluer une dernière fois. Elle vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 30 octobre 2020 de 13h à 16h.Veuillez prendre note qu'à cause de la pandémie, il ne peut y avoir que 25 personnes à la fois au salon, que le port du masque et la distanciation sont obligatoires.