DORION, Jacques



Laval, le 11 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jacques Dorion.Il laisse dans le deuil ses deux filles Louise et Francine (Alexandre) ainsi que feu son fils Claude, sa petite-fille July (Jonathan), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Michel et sa soeur Lise ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire:le samedi 7 novembre dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Des dons pour les soins palliatifs de la Cité de la Santé de Laval seront appréciés, ne pas envoyer de fleurs.