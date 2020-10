BESSETTE, Béatrice



Est décédée à Montréal le 13 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 4 mois, madame Béatrice Bessette.Elle laisse dans le deuil sa soeur bien-aimée Cécile. Béatrice était la soeur de feu Léa Rose, feu Alice, feu Roland (feu Claire Clément), feu Armand (feu Yvette Langlois), feu Paul-Émile et la tante de feu Danielle Bessette (feu Jacques Fortin).Se souviendront d'elle, son neveu Robert Bessette (Ginette Beauparlant), sa nièce Lise Bessette (Adrie Dejong); de même que ses petites-nièces et petits-neveux, Dominic Bessette (André Lafontaine), Stéphane Bessette, Sophie Fortin (Pierre Hunter), Benoit Fortin (Jennie Murray), François Dejong et Derick Dejong; ainsi que Robert Lacerte, Sophie Dion, Gabriel Dion Lacerte et Danielle Arpin; sans oublier ses arrière-petites-nièces et arrière-petits-neveux et de nombreux amis et amies.La famille recevra les condoléances des parents et amis au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle samedi 31 octobre 2020 à compter de 11h30. Une liturgie de la Parole aura lieu à 12h30.La famille tient à remercier l'équipe du CLSC du Plateau pour leur dévouement.Prière de ne pas envoyer de fleurs, faites plutôt un don à la fondation de votre choix.