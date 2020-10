SIMARD-TRÉPANIER, Annette



À Châteauguay, le 20 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Annette Simard-Trépanier.Elle laisse dans le deuil son mari Claude Trépanier, ses enfants Johanne (Marc Tremblay), Linda (Robert Cyr), Alain ( Sylvie Julien), ses petits-enfants Michel, Christelle, Vanessa, Nicolas et son arrière-petite-fille Emma ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Vu la situation actuelle, la famille se recueillera en toute intimité le samedi 31 octobre 2020 de 10h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 av. Dollard, Ville Lasalle.À 15h, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez assister aux funérailles en direct, via le lien (caméra) de l'avis de décès sur le site d'Urgel Bougie.Ceux et celles qui veulent lui rendre un dernier hommage en personne, veuillez communiquer avec la famille car nous devons donner une liste des personnes présentes au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.