GRANDMAISON, Robert



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès du Père Robert GrandMaison, le 11 octobre 2020, à l'âge de 77 ans.Il était missionnaire à Sao Paolo (Brésil), depuis plus de 50 ans.Il laisse dans le deuil sa mère Jeannine Durocher (feu Roger GrandMaison), sa soeur Madeleine (André), son neveu Pierre-Yves (Sophie), sa nièce Janik (Éric), ses petites-nièces Marika et Mélie, ainsi que plusieurs parents et amis.La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu à Sao Paolo (Brésil), le 12 octobre 2020.