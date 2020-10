BOTTARI (née FABBRI)

Argentina



À Montréal, le 6 mai, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Argentina Fabbri, épouse de M. Nello Bottari.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean (Caroline), sa petite-fille Cassandra (Grégoire), ses arrière-petits-enfants Charles-Édouard et Naïma, ses neveux et nièces et d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele dimanche 1er novembre dès 10h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 12h.