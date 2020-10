GARGANTINI, Narcisse



De Rivière-Rouge, le doyen du village M. Narcisse Gargantini, est décédé le 23 septembre à l'âge de 95 ans, époux de Mme Denise Charette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre, Michel, Chantal, Alain et ses petits-enfants.M. Gargantini sera exposé à la :RIVIÈRE-ROUGE, QC J0T 1T0le vendredi 30 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 31 octobre dès 10h suivi des funérailles à l'église de Rivière-Rouge à 14h. Inhumation au cimetière paroissial.Les normes de la santé publique seront appliquées.