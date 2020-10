LEBOEUF, Daniel



Après une longue et courageuse lutte contre le cancer, est décédé, à l'âge de 65 ans, Daniel Leboeuf. Il aura tout fait et tout donné pour combattre au-delà de deux ans cette maladie. Il a été combattant, fort et persévérant en vain; le destin en a fait autrement.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Beauchamp, ses fils Mathieu et Maxime, son frère Denis, sa soeur Doris (Luc Charlebois), ses neveux et nièces.Il sera exposé au Mausolée Saint-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele samedi 31 octobre dès 14h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au même endroit.Remerciement tout spécial à l'équipe d'hémato-oncologie de la Cité de la Santé pour tous les bons soins et à tout le personnel du service à domicile ainsi qu'un merci spécial au Dr Bruno Paradis, pneumologue.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maxime-Letendre (soulager le coeur, le corps et l'esprit).