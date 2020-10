DALLAIRE, Clément



De Terrebonne, le 21 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Clément Dallaire, époux de Mme Ghislaine Girard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lynda (Richard Higgins), Pierre (Caroline Dufour), Marling (Diane Graton), Marc (Edith Martel) et Manon, ses 5 petits-enfants Mélanie, Jonathan, Danny, Derick et Sandra, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Juliette (Gilles Urbain), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 30 octobre de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures et le samedi 31 octobre de 10:00 à 11:30 au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHELes funérailles auront lieu samedi le 31 octobre à 13:00, en l'église St-Louis-de-France.Au lieu de fleurs, des dons à la paroisse St-Louis-de-France de Terrebonne (patrimoine) ou à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciées.