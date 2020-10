SCHMOUTH, Monique



Le 20 octobre 2020 à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Monique Schmouth.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Jacques, Pierrette et Claire (Georges-Albert), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:981, PRINCIPALE, SAINT-AMABLE, J0L 1N0Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 31 octobre 2020 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Saint-Amable.