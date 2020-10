GOUPIL, Diane



À La Prairie, le 16 octobre, à l'âge de 70 ans, est décédée Diane Goupil, épouse de Bruno TétreaultOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Hélène), Michel (Émilie) et Annie (Stephen), ses petits-enfants Alexandre, Audrey-Ann, Tristan, Cédric, Frédérik et Justin, ses soeurs Micheline et Ginette ainsi que de nombreux parents et amis.Un hommage aura lieu à une date ultérieure.