DESMARAIS, Armand



À Laval, le 17 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Armand Desmarais.Il laisse dans le deuil son épouse Claudette Renzo Desmarais, ses trois enfants Marie-Josée (Yves), Benoit (Marlène) et Julie (Patrick), ses quatre petites-filles Émilie, Andréanne, Véronique et Alicia, ses frères Marcel (Lucie), Lucien (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le jeudi 29 octobre 2020 de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 30 octobre à 14h en l'église Saint-Noël Chabanel située au 8560, rue de l'Église, Laval. Les funérailles seront diffusées en direct sur la page de l'avis de décès memoria.ca.L'inhumation suivra au Cimetière de Laval situé au 5505, Bas St-François.La famille tient à remercier la Dre Micheline Daigle de l'hôpital Cité de la Santé qui a été son pneumologue traitant pendant plusieurs années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.