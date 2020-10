LEGAULT, Pauline



Le 12 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants William (Diane), Ronald (Diana) et Sonya (Martin), ses petits-enfants Megan, Christopher, Cheryl, Nicholas, Amélie et Jacob, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Marthe, Albert (Sally), Jeannine, Jules (Jocelyne), Armand (Marcelle), Roger (Frances), Lucie (Robert) et Marcel (Lydia), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 octobre 2020 de 10h à 13h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 31 octobre à 13h, à la maison funéraire et sera diffusée virtuellement avec la plateforme Zoom (www.zoom.us). Pour participer svp contacter smatthe64@gmail.com pour recevoir le lien.En sa mémoire, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.