BOIVIN, Anne-Marie



À Longueuil, le 17 octobre 2020, est décédée paisiblement à son domicile, Anne-Marie Boivin.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Pascal, ses filles, Florence et Alice, ses parents, Jacques et Virginia, sa soeur, Élizabeth (Claude), son frère, Marc, sa nièce, Mia, ses neveux, Luka, Matis, et Victor, ses tantes, ses oncles, ses cousines et ses cousins québécois et américains, le père de ses enfants, Colin McBurney ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre 2020 de 14 h à 18 h à la:Des funérailles suivront dans l'intimité à 18 h en la chapelle du salon funéraire.La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital Pierre-Boucher, spécialement le docteur Amireault et l'infirmière Hélie.À la place des fleurs, vous pouvez faire un don à:Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucherhttps://fondationhpb.org/faire-un-don/ou Fondation québécoise du cancerhttps://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don