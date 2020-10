MONGRAIN, Jean-Noël



À L'Île Bizard, le 17 octobre 2020, à l'aube de ses, est décédé paisiblement à la maison, Monsieur Jean-Noël Mongrain, époux de feu Pauline Laforme.Il laisse dans le deuil ses enfants Roger (Ninon), Michel, Diane (Danny), ses petits-enfants Brigitte, Éric, Marco, Carl et Pascal, ses quatre arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille a choisi de faire une cérémonie en privé.La famille tient à remercier le personnel de l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Pierrefonds pour leur soutien et les bons soins prodigués.