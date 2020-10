BOUCHER, Thérèse



À Montréal, le 19 octobre 2020, est décédée à l'âge de 94 ans, Thérèse Boucher Roger, épouse de feu Hilaire Roger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Céline, Pierre et Hélène, leurs conjoints, sa petite-fille Karine ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Éloria-Lepage pour les très bons soins prodigués chaleureusement et leur humanité.Selon les volontés de la défunte, il n'y aura pas d'exposition.L'inhumation se fera en présence de la famille immédiate le mercredi 28 octobre 2020 à 13h au cimetière St-Vincent-de-Paul à Laval.