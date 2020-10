Enfin un plan pour une agriculture durable!

S’il est un secteur où l’on sait comment réduire la taille de notre empreinte écologique, c’est bien en agriculture. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) s’engage à passer à l’action. Enfin!

Moins de pesticides

Dans son Plan d’agriculture durable (PAD) 2020-2030, le gouvernement veut accélérer les pratiques agroenvironnementales. Un des objectifs phares est de réduire de 15 % la quantité de pesticides utilisés dans les champs d’ici cinq ans.

Ça veut dire un peu moins de poisons dans les sols, l’eau et l’air. C’est mieux pour la santé de nos agriculteurs et agricultrices autant que de l’environnement. Mais il faudrait viser plus haut.

Pour faire une vraie différence, on aura besoin de réglementations plus sévères pour bannir les pesticides les plus dommageables pour l’environnement et la santé humaine. Pensons aux néonicotinoïdes (tueurs d’abeilles) et au fameux glyphosate de Monsanto.

Il faudrait que le MAPAQ ait le courage de confronter les lobbys industriels. Celui-ci dit vouloir moderniser la Loi sur les agronomes. Il faut qu’il interdise que ceux-ci puissent être rémunérés en fonction de la quantité de pesticides qu’ils vendent. Une aberration qui a cours en ce moment !

Nos agriculteurs et agricultrices au cœur de la transition

Doté d’un budget de 125 millions de dollars pour les cinq premières années, ce plan veut soutenir les pratiques les plus écologiques en subventionnant ceux et celles qui passent à l’action. Le financement, la formation et l’accompagnement des agriculteurs et agricultrices sont au cœur de ce plan. On financera aussi de la recherche.

Pour protéger la biodiversité, le MAPAQ veut également doubler les superficies agricoles aménagées telles que les bandes riveraines et les haies brise-vent entre les champs. Tout cela, jumelé à d’autres pratiques agroécologiques pour la conservation des sols et de l’eau.

Voilà qui devrait contribuer concrètement à protéger l’environnement et donc notre santé à tous. Assurons-nous que ce ne soit qu’un début !