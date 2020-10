«Entre 2 notes» sur QUB musique: Mara Tremblay et Lydia Képinski à coeur ouvert

Très souvent, les artistes de la musique n’ont qu’une poignée de secondes pour s’exprimer sur un sujet costaud et actuel ou expliquer ce qui les fait vibrer. La nouvelle série de rencontres longues «Entre 2 notes», conçue par l’équipe de QUB musique, leur donne une belle tribune pour remédier à tout cela.

Ce sont les auteures-compositrices-interprètes Mara Tremblay et Lydia Képinski qui ont été les premières à se prêter à l’exercice, celui de discuter en toute franchise l’une devant l’autre, sans contrainte de temps. Déclinée en format vidéo d’une vingtaine de minutes et en format audio d’un peu moins d’une heure, leur conversation articulée autour de la femme à l’avant-scène s’est avérée riche de sens.

Positivisme

Assises au bar du Quai des Brumes, à Montréal, les deux chanteuses ont abordé et plongé sans tabou dans des thèmes qui auraient pu en rebuter plus d’une. Cette grande franchise a d’ailleurs surpris Mélissa Pelletier, productrice de contenu de la série.

«Comme quand elles se sont mises à parler de sexualité positive, quand elles se sont confiées sur des moments difficiles de leur vie en matière de santé mentale. On parle beaucoup qu’en tournée, il peut être très difficile de garder un équilibre, mais elles en ont parlé sans aucun tabou. [...] Il faut parler de ces sujets-là parce que c’est important et elles n’ont pas hésité.»

Sans gêne, elles ont aussi joint leur voix à la discussion entourant toutes les dénonciations qui ont récemment secoué le monde de la musique. Leur regard optimiste a allégé le poids de ce dossier.

«J’ai trouvé intéressant que dans la vague de dénonciations, par exemple, on puisse aller dans une optique plus positive de rétablissement et donner des options autres que juste taper sur la tête des gens», laisse savoir Mélissa Pelletier.

Animée par le souhait d’aller au fond des choses tout en créant une bulle d’intimité entre deux artistes que plusieurs années séparent, celle-ci ne s’est imposé aucune barrière dans les questions lancées à Mara Tremblay et Lydia Képinski.

«La place de la femme dans l’industrie de la musique, c’est un sujet dont on a beaucoup, beaucoup parlé, mais j’avais envie d’entendre ces femmes-là. Dans la série, ce qu’on va aussi beaucoup chercher, c’est l’aspect vétéran-jeune, deux artistes à différents moments de leur carrière, mais qui ont des points communs.»

Piché et Bilodeau

L’initiative «Entre 2 notes» se poursuivra sur QUB musique avec une autre rencontre entre deux artistes issus de générations différentes: Paul Piché et Émile Bilodeau.

Enregistrée à la TOHU, cette longue discussion attendue en novembre tourne beaucoup autour de la fibre québécoise. «Ça donne lieu à une tout autre ambiance [qu’avec Mara et Lydia]. C’est vraiment spécial comme “vibe”. Paul et Émile sont très intenses, allumés et volubiles.»