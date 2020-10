SARRASIN, Mariette



À Montréal, le jeudi 15 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 99 ans, Mariette Sarrasin, épouse de feu Gilbert Leguerrier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Colette (Daniel Germain), feu Lyne et Yves Leguerrier, ses petits-enfants Sophie (François), Frédéric (Caterina), Marie-Eve (Kyle) et Vincent, ses arrière-petits-enfants Mathilde, Laeticia, Lucas, Arnaud et Marguerite, sa soeur Jacqueline, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 8 novembre 2020 à compter de 10h, suivi des funérailles en privé à 11h30 au salon même.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.