Le meilleur pointeur du CH sacrifié dans l’indifférence?

Avec les récentes embauches chez le Canadien de Montréal et la réalité entourant le plafond salarial, l’attaquant Tomas Tatar semble destiné à quitter l’équipe au cours de la prochaine année.

Comme le Québécois Phillip Danault, Tatar pourrait devenir joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2020-2021.

Or, le cas du Slovaque ne retient que très peu l’attention depuis les contrats accordés à Brendan Gallagher, Josh Anderson et Tyler Toffoli.

Déjà, le directeur général Marc Bergevin a indiqué que l’organisation devra faire «des sacrifices».

«On n’a pas le choix, la masse ne bougera pas pendant des années», a-t-il plaidé, plus tôt ce mois-ci.

Si Tatar risque d’être l’agneau sacrifié dans une certaine indifférence, il demeure intéressant de rappeler que c’est quand même lui qui a été le joueur le plus productif du Tricolore, la saison dernière, avec 61 points en 68 matchs.

Depuis son arrivée avec le Canadien, il y a deux ans, Tatar a aussi dominé tous les membres de l’équipe avec un total de 119 points [en 148 rencontres].

Max Domi et Danault ont été ses plus proches poursuivants durant cette période, avec respectivement 116 et 100 points.