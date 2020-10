Le Palmarès des écoles du Journal: cette école privée n’est vraiment pas comme les autres

Grâce à une formule qui a fait ses preuves, une école secondaire privée de Saint-Hyacinthe parvient à donner un nouvel élan à une forte proportion d’élèves en difficulté qui arrivent ainsi à remonter la pente.

• À lire aussi: Le palmarès des écoles du Journal: de retour malgré la pandémie

À son arrivée en première secondaire, Nathan Pratte avait beaucoup de difficultés à l’école et peu de motivation. « Je m’en foutais un peu », raconte le jeune homme aujourd’hui âgé de 19 ans.

Le programme d’enseignement personnalisé de l’école Saint-Joseph vient toutefois changer la donne en lui permettant de compléter sa première et sa deuxième secondaire en trois ans.

« Ça m’a vraiment beaucoup aidé, dit-il. Le rythme est plus lent, on a toujours le même prof qui a plus de temps pour nous », explique-t-il.

Priorité : élèves en difficulté

Après ses trois premières années, Nathan a poursuivi ses études dans le programme d’aide à la réussite, aussi conçu pour donner un coup de pouce supplémentaire aux élèves, en consacrant davantage de périodes aux matières de base.

« Rendu en secondaire 4 et 5, ça allait très bien parce qu’ils m’ont vraiment donné des outils pour mieux réussir à l’école », affirme le jeune homme, qui poursuit maintenant ses études au cégep en arts, lettres et littérature.

Depuis des années, cette école privée a fait de la réussite des jeunes en difficulté une priorité. Le programme d’enseignement personnalisé existe depuis une bonne trentaine d’années, et aujourd’hui 42 % des élèves ont des besoins particuliers.

« On est une école phare à ce niveau-là, affirme le directeur, Jean-François Racine. Ça fait très longtemps qu’on s’occupe des élèves en difficulté, ça fait partie de notre mission. »

Photo courtoisie

Moins de décrochage

Les résultats sont au rendez-vous, puisqu’avec une cote globale de 8,0 dans le Palmarès du Journal, cet établissement privé se classe parmi ceux où les jeunes réussissent le mieux, malgré une forte proportion d’élèves en difficulté.

Récemment, le programme d’aide à la réussite a aussi été bonifié afin de permettre aux élèves de choisir l’un des quatre parcours consacrés aux arts et à la création, aux sports et au plein air, à la robotique et la programmation ou à la menuiserie et la mécanique.

Au cours de l’année scolaire, 10 demi-journées seront consacrées à des activités en lien avec le profil choisi, ce qui permet à des jeunes qui ont plus de difficulté d’avoir aussi accès à des profils reliés à leurs intérêts.

« Ça donne des résultats vraiment exceptionnels au niveau de la motivation de nos jeunes », affirme M. Racine.

Ce type d’initiative permet de « faire baisser le taux de décrochage de façon significative », ajoute le directeur des services pédagogiques, Pierre-David Trudel.