Otto Lopez: l’espoir méconnu des Jays

Il y a ces athlètes dont le parcours vers la gloire (ou la réussite) est tracé d’avance sans même qu’ils ne le sachent. Quand le Montréalais d’origine dominicaine Otto Lopez a promis à son père qu’il deviendrait joueur de baseball professionnel, il n’avait nullement l’intention de faire marche arrière.

Photo courtoisie, Daniel Lusignan

« Comment ne pas trouver le baseball romantique ? » disait Brad Pitt, l’interprète du directeur général des A’s d’Oakland, Billy Beane, dans le film Moneyball.

L’histoire de ce fils d’immigrant qui a quitté sa République dominicaine natale pour s’installer au Québec afin que ses enfants jouissent d’un meilleur système d’éducation en est un vibrant exemple.

Aujourd’hui membre de l’organisation des Blue Jays de Toronto – il est classé au 13e rang parmi les meilleurs espoirs de l’équipe, selon MLB Pipeline, le magazine numérique du baseball majeur consacré à la relève –, il parle trois langues – l’espagnol, le français et l’anglais.

Mais quand la famille est arrivée à Montréal en 2010, le jeune Lopez ne conversait que dans sa langue maternelle et n’avait jamais joué au baseball organisé.

« J’ai appris le français avec les fils de ma sœur, parce que j’ai vécu avec eux pendant un moment. À l’école, ça ne parlait que le français. J’entendais le français partout, je n’avais pas le choix. J’ai appris rapidement, ça a été facile pour moi », raconte Lopez en entrevue au Journal depuis sa chambre d’hôtel de Dunedin, en Floride, où il participe à un camp regroupant les meilleurs jeunes joueurs de l’organisation torontoise.

Les regards s’illuminent

En 2014, quatre ans après avoir posé ses valises et après avoir passé l’été dans le midget AAA, Otto Lopez a senti que l’atteinte de son rêve ultime de jouer dans les ligues majeures passait par un retour aux sources. Il faisait alors partie des meilleurs joueurs de son groupe d’âge au Canada, ayant représenté la province dans quelques compétitions nationales.

Devant l’insistance de son oncle qui souhaitait le voir évoluer dans une académie gérée par des professionnels en République dominicaine, le Québécois d’adoption a convaincu ses parents réticents de le laisser aller. Non sans certaines conditions.

« Je sentais que je ne jouais pas assez au baseball. Mon père et ma mère voulaient que j’étudie. Mon oncle parlait avec mon père qui ne me l’a jamais dit sauf quand mon oncle lui a demandé ce que j’en pensais.

« J’ai dit à mon père : “envoie-moi un an, et si je ne réussis pas, je vais revenir finir mes études”. Il manquait juste une semaine quand j’ai été approché, et finalement, j’ai signé », confie le joueur de 22 ans qui a paraphé une entente de cinq ans en juillet 2016 à titre d’agent libre international avec les Jays, l’équipe qu’il chérissait depuis son adolescence.

Malgré son talent indéniable, Otto Lopez a rapidement compris en voyant ses compatriotes dominicains qu’il avait du pain sur la planche. Il a dû mettre les bouchées doubles pour attirer l’œil des recruteurs.

« Comme ils sont sur le terrain tous les jours, ils se concentrent à être meilleurs tous les jours et c’est cette manière qui m’a aidé à atteindre leur niveau. »

Débuts prometteurs

On peut dire que Lopez n’a pas déçu depuis qu’il a intégré les filiales de la formation torontoise. En 2019, dans l’uniforme des Lugnuts de Lansing au niveau A, il a remporté le championnat des frappeurs dans la Ligue du Midwest en terminant avec la meilleure moyenne au bâton (,324) et le plus grand nombre de coups sûrs (145).

« Otto est un jeune homme spécial qui a une très grande éthique de travail et sa motivation personnelle est à un niveau élite. Il a la volonté et la détermination pour devenir le meilleur », mentionnait son ancien entraîneur avec Vancouver (A-) et Lansing, Dallas McPherson, en entrevue à The Athletic en juin dernier.

Pour Lopez, même si la pandémie a ralenti temporairement ses projets, elle lui a permis de renouer avec Montréal en été et ses amis, chose qu’il n’avait pas faite depuis son départ. Il revenait seulement quelques semaines en hiver. Le soutien de sa famille dans les derniers mois a été indispensable.

« Ma famille me donnait des conseils et me disait de ne pas lâcher. C’était dur d’être enfermé pendant tout ce temps et je n’avais pas toujours la motivation, mais ma famille m’a poussé. Elle était toujours là pour moi. »

EN CHIFFRES

Avec l’organisation des Blue Jays depuis juillet 2016 | 3 saisons dans les ligues mineures (recrues, A-, A)

Moyenne au bâton de ,310 (258 en 833)

93 points produits

38 doubles

9 circuits

41 buts volés

Un ancien coach impressionné par sa passion

Marc-André Ronda a rapidement décelé chez Otto Lopez une caractéristique que l’on voit chez une minorité de joueurs de baseball lorsqu’il l’a dirigé à l’été 2014 avec les Orioles de Montréal.

Marc-André

Ronda Entraîneur

Cet été-là, Lopez, alors âgé de 15 ans, s’était taillé une place avec la formation midget AAA. Sa passion dévorante et son ardeur sur le terrain impressionnaient son entraîneur de l’époque.

« Cette passion faisait en sorte qu’on n’avait aucun doute sur le fait qu’il mettrait probablement tous les efforts et les sacrifices pour réussir », a confié l’ancien gérant lorsque joint par Le Journal.

Ronda, qui est aujourd’hui directeur général du Royal de Repentigny dans la Ligue de baseball junior élite (LBJÉQ), se demandait même parfois si Lopez était heureux tellement son langage corporel ne laissait rien transparaître. L’adolescent était concentré sur la tâche à accomplir.

« C’était très difficile de savoir comment il se sentait. Il était tellement sérieux certaines journées qu’on se demandait s’il avait du plaisir, mais quand le match commençait, on voyait dans ses yeux toute sa passion pour le sport qui redoublait », s’est souvenu Ronda.

« Au-dessus de la moyenne »

Lopez avait conclu la saison avec une moyenne au bâton de ,317 (32 en 101), 19 points produits et un circuit, selon sa fiche sur le site de la Ligue midget AAA. Il avait aussi participé à la Coupe Canada en Saskatchewan, tournoi regroupant les meilleurs joueurs de 17 ans et moins de tout le pays.

« Ses atouts étaient sa vitesse et son bâton. Il avait la capacité en bas âge à avoir les mains assez rapides pour frapper de la haute vélocité, ce n’est pas quelque chose qui l’intimidait. Il était au-dessus de la moyenne », souligne Ronda, qui avait compris la décision de son ancien protégé de quitter le Québec quelques mois plus tard afin d’augmenter ses chances d’attirer l’œil des recruteurs.

« Ce n’était pas si évident que ça qu’il allait devenir un joueur professionnel. Il avait beaucoup de choses au-dessus de la moyenne de son groupe d’âge, mais pour être repêché au Québec, ça prend une dominance incroyable. »

Un retour qui tombe à point

Photo courtoisie

Otto Lopez a reçu la nouvelle de son invitation au camp automnal des Blue Jays à Dunedin, en Floride, comme une bénédiction. Après une pause forcée de plus de six mois, il ne demandait pas mieux que de retrouver les autres espoirs de l’organisation.

« C’est sûr que c’est un plus pour moi. Ça va m’aider pour la saison prochaine. J’aime ça être avec les gars, ça fait du bien, et il y a de la compétition. C’est vraiment ça qui m’a manqué le plus », a convenu le principal intéressé qui retournera ensuite en République dominicaine en vue de participer à la ligue professionnelle d’hiver.

Progression à distance

Même si Lopez a gardé la forme chez lui, à Montréal, en appliquant le programme d’entraînement fourni par les Jays, il n’y a rien de mieux que de retrouver une structure d’équipe pour poursuivre son développement. Et force est d’admettre qu’il a été en mesure s’améliorer même avec les moyens du bord.

« Les coachs sont très contents. Ils voient la différence par rapport à l’année passée et [pour eux] c’est une grosse différence. Ils m’ont fait subir beaucoup de tests, des tests de vitesse, de puissance au bâton et en défense. Ils disent : “Wow, il y a un gros changement.” Je me suis vraiment donné pour améliorer quelques points qui me manquaient », a souligné le jeune homme.

De 160 lb en 2019 (5 pi 10 po) selon son profil sur le site des ligues mineures (MILB), il fait maintenant osciller la balance à 185 lb, ce qui lui offre plus de puissance au bâton, selon lui.

Employé un peu partout à l’avant-champ et au champ extérieur depuis le début de sa carrière professionnelle, le Québécois d’adoption ne cache toutefois pas sa préférence envers la position d’arrêt-court.

« Si je peux être dominant à cette position, je crois que j’aurai plus de facilité dans les autres positions que je joue », estime-t-il.

Motivé par le gros club

Avant de mettre le cap vers la Floride, Lopez a pu être témoin à distance de l’excellente saison – écourtée - des Blue Jays (32-28) qui ont participé aux séries pour la première fois depuis 2016 grâce à la contribution de leur groupe de jeunes loups.

Il n’a d’ailleurs pas été surpris par les succès du Mexicain Alejandro Kirk qui est devenu le premier receveur de 21 ans ou moins à frapper quatre coups sûrs dans un match depuis Joe Mauer en 2004. À 5 pi 8 po et 265 lb, Kirk n’a pas le gabarit typique du joueur de baseball.

« J’ai joué un peu avec lui l’année passée [en 2019]. On a commencé ensemble. C’est un très bon joueur. Je n’étais pas surpris par ses performances parce que dès que j’ai vu ce gars-là pour la première fois dans un match, je me suis dit que c’était sûr qu’il jouerait dans la MLB. Je l’ai félicité et on s’est parlé de l’ambiance qu’il y avait avec les Blue Jays. On a une bonne relation. »