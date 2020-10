Pierre Beaudoin achète du Power

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

L’ex-PDG de Bombardier investit 500 000 $

Photo PIerre-Paul Poulin

Le président du conseil et ancien PDG de Bombardier, Pierre Beaudoin, a acheté pour près de 500 000 $ d’actions de Power Corporation cette semaine. M. Beaudoin, qui est administrateur du conglomérat depuis plus de 15 ans, détient maintenant une participation dans Power dont la valeur frise 1,7 million $. Le titre de l’entreprise est en recul de 20 % par rapport au début de l’année.

Une PME vendue à un fonds de Montréal

La firme d’investissement montréalaise Phoenix Partners a acquis une participation majoritaire dans le Groupe BBH, un concepteur et distributeur québécois d’équipement de protection individuelle et de vêtements de travail. Le Fonds FTQ et le président de l’entreprise, Claude Lampron, font également partie des actionnaires.

Un dirigeant de Richelieu vend

Le chef de la direction financière de Quincaillerie Richelieu, Antoine Auclair, a réalisé un gain de plus de 740 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du distributeur montréalais, la semaine dernière. En juillet, il avait fait un profit de 750 000 $ en exerçant un autre bloc d’options. Richelieu vaut désormais plus de 2 milliards $ en Bourse, son titre ayant progressé de 36 % jusqu’ici cette année.

Chronometriq récolte 5 millions $

La jeune pousse montréalaise Chronometriq, fondée en 2012, a recueilli 5 M$ en « capital de croissance » auprès de CIBC Innovation Banking. L’entreprise montréalaise offre des services de gestion de rendez-vous à des cliniques médicales au Canada et aux États-Unis. L’an dernier, Chronometriq dit avoir servi plus de 12 millions d’utilisateurs.

Québec injecte 15 M$ en sciences de la vie

Le gouvernement a récemment annoncé un investissement de 15 M$ dans le fonds Amplitude, qui soutient les jeunes entreprises en sciences de la vie, plus précisément dans le domaine de la médecine de précision. Québec avait déjà confié 15 M$ à Amplitude l’an dernier. Les autres partenaires du fonds sont la BDC, le Fonds FTQ, Fondaction et la Caisse de dépôt.

Près de 4 M$ pour un organisme d’Hélène Desmarais

Capture d'écran, Twitter, HEC

La ministre fédérale Mélanie Joly a annoncé, cette semaine, des subventions totalisant près de 4 M$ au Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM), fondé en 1996 par Hélène Desmarais. Le Centech de l’École de technologie supérieure a, quant à lui, reçu 900 000 $, tandis que Bonjour Startup MTL a eu droit à 125 000 $.