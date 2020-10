Qu’est-ce qui motive mes parents à toujours semer le trouble?

Depuis 10 ans, soit depuis leur retraite, mes parents sont retournés vivre dans leur ville d’origine, à 300 kilomètres de là où j’habite. Ils vivent là d’avril à la fin septembre, et passent les six autres mois dans leur maison mobile en Floride. Pas besoin de vous dire qu’on ne se voit pas souvent. Mais ça a toujours été plus ou moins comme ça, mais en un peu moins pire, depuis que je suis sur le marché du travail.

J’ai 38 ans, deux enfants de 16 et 14 ans, et je suis avec leur père depuis ma période universitaire. Aussi loin que je remonte, mes parents n’ont jamais été des êtres sociables. Ils avaient des amis triés sur le volet, et ne fréquentaient ni la parenté de ma mère ni celle de mon père, trop ras des pâquerettes à leur goût. Je tenais à vous faire cette dernière précision susceptible de vous aiguiller dans l’analyse de leur cas.

On ne se retrouve donc tous ensemble qu’une à deux fois par année. Soit à leur retour de Floride, ou bien juste avant leur départ d’automne pour la Floride. Je précise en plus que nous ne sommes pas invités dans leur antre du sud, vu l’exiguïté de leur domicile, et la seule fois où nous avons exprimé le désir de louer quelque chose autour nous a valu une réaction si négative, que nous avons de suite abandonné le projet.

Le problème c’est que chaque fois qu’on se rencontre tous ensemble, ça tourne au vinaigre. Ma mère n’aime pas la façon dont nous avons élevé nos enfants et ça se sent. Elle critique tout ce que je fais comme fille et comme mère. Les deux se fâchent pour des riens et peuvent quitter notre maison sur-le-champ ou nous mettre à la porte de chez eux pareillement sans espoir de conciliation, s’ils jugent que nous avons dépassé les bornes.

Au fil des ans, c’est devenu une situation intenable pour moi, car suite à ces conflits, ils peuvent bouder pendant plusieurs semaines. Je sais qu’en Floride ils se sont ainsi brouillés avec plusieurs de leurs amis, et que la situation dans le village où ils habitent ici, n’est guère mieux.

J’angoisse du seul fait d’imaginer que l’un ou l’autre puisse tomber malade, soit au loin, ou quand nous sommes en situation de conflit ici. Qu’arriverait-il? Mon mari refuse de s’en mêler parce qu’il prétend qu’ils courent après le trouble. Mais, moi ça me ronge d’inquiétude. Quelle serait la bonne attitude à adopter dans les circonstances, dites-moi?

Une fille qui se voudrait responsable

Vous ne pouvez pas être plus responsable que l’espace que vos parents vous accordent pour l’être. Comme vous n’avez pas le pouvoir de les changer, il ne vous reste qu’à accepter leur désir d’isolement. N’avez-vous pas pensé que leur attitude pourrait être dictée par leur relation fusionnelle qui n’accepte rien ni personne autour ?

C’est vous qui culpabilisez, alors que c’est eux qui s’isolent, et qui le font volontairement en plus. Cherchez l’erreur ? Avec des gens comme ça qui s’adonnent impunément au chantage affectif, il n’y a pas de « bonne attitude » à adopter. Car, quelle que soit l’avenue que vous allez emprunter, elle risque de ne pas faire leur affaire. Mesurez l’étendue de votre patience et ne la dépassez jamais avec eux, car ils vont très certainement tout faire pour l’atteindre, sinon la dépasser. Dire stop à des gens qui abusent, ça n’a rien de déshonorant, au contraire!

Dans pareil rapport de force, il faut savoir se faire entendre et se faire respecter. Votre mari a raison, ces deux personnes font tout pour s’isoler de tout le monde. Faites donc avec eux ce qui vous va à vous, rien de plus !