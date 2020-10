Simon Kean pourrait affronter Tyson Fury

Le boxeur québécois Simon Kean pourrait affronter prochainement le Britannique Tyson Fury, champion WBC des poids lourds.

C’est ce qu’a rapporté samedi Mathieu Boulay, du «Journal de Montréal».

Des discussions pour un combat auraient lieu entre Eye of the Tiger Management et MTK Global, qui gèrent les carrières des deux pugilistes. L’affrontement pourrait avoir lieu à Londres, le 5 décembre prochain.

Kean (19-1, 18 K.-O.), originaire de Trois-Rivières, a disputé son dernier combat face à l’Américain Daniel Martz, le 21 février à Rimouski. L’athlète de 31 ans l’avait alors facilement emporté dès le troisième round.

Photo AFP

Fury, lui, est toujours invaincu en 31 combats (30-0-1, 21 K.-O.) et est classé au premier rang des boxeurs poids lourds. Le «Gypsy King» a vaincu Deontay Wilder dans un combat revanche très attendu à Las Vegas, en février 2020, suivant leur verdict nul de décembre 2018.

Fury ne s’est battu qu’une seule fois face à un adversaire canadien. C’était contre Neven Pajkic en novembre 2011.