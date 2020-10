Un Don Quichotte revisité

Deux ans après la parution de La maison Golden, l’écrivain britannique Salman Rushdie ajoute un autre pavé à son impressionnant parcours littéraire.

Photo courtoisie

D’aussi loin qu’il se souvienne, Ismail Smile a toujours été accro à la télé. Talk-shows, soaps, sitcoms, films, séries policières, matchs de baseball, concours de cuisine... Peu importe ce qui passe, il le regarde. Du coup, la frontière entre télé et réalité est devenue pour lui de plus en plus floue au fil des ans.

À tel point qu’un jour, il décidera de conquérir le cœur de la superbe et délectable Miss Salma R., l’une des plus grandes vedettes du petit écran. Et si tout se déroule pour le mieux, il compte même être en mesure de pouvoir l’accompagner à la prochaine soirée des Oscars !

En route !

Alors qu’il est loin d’être encore tout jeune, ce voyageur de commerce d’origine indienne mettra ainsi le cap sur New York. Ce qui veut dire qu’à bord de sa vieille Chevy Cruze, il devra traverser pratiquement tous les États-Unis. Mais non sans avoir d’abord changé de nom. Préférant désormais se faire appeler Quichotte, il ne tardera pas à voir surgir à ses côtés Sancho, le fils qu’il s’inventera pour l’occasion. Car à l’époque du Tout-peut-arriver, tout peut vraiment arriver. Surtout lorsqu’on sort soi-même de l’imaginaire d’un écrivain habitué à écrire des romans d’espionnage !

Oui, il y a donc ici une histoire dans l’histoire, puisqu’en racontant les fantasques aventures de son Quichotte téléphage, le romancier Sam DuChamp en profitera aussi pour se raconter. Un tour de passe-passe facilité par l’incroyable talent de conteur de Salman Rushdie qui, de son côté, en profitera surtout pour parler en bien et en mal de l’Amérique d’aujourd’hui.

À lire aussi cette semaine

VLADIVOSTOK CIRCUS

Photo courtoisie

On avait adoré Hiver à Sokcho, paru en 2016, puis beaucoup aimé Les billes du Pachinko, paru en 2018. Quant à ce troisième roman de l’écrivaine franco-suisse Elisa Shua Dusapin, il est bien. Comme son titre l’indique, il nous entraîne dans les coulisses d’un cirque de Vladivostok, où la narratrice, costumière de métier, a été engagée pour confectionner les costumes d’un trio d’acrobates appelé à participer sous peu à un concours international.

UN MARIAGE AMÉRICAIN

Photo courtoisie

En 2018, Barack Obama a affirmé avoir adoré ce roman. Qui raconte l’histoire d’un couple de jeunes mariés afro-américains dont la vie va complètement changer le jour où le mari sera accusé d’avoir agressé et violé une Blanche. Même si ce dernier n’a évidemment rien fait de tel, ça ne l’empêchera pas d’être condamné à 12 ans de prison. Reste à savoir si Celestial, sa tendre épouse, choisira de l’attendre ou non.

ÇA VA ARRIVER EN 2021

Photo courtoisie

Dans moins de deux mois et demi, on va enfin pouvoir dire bye-bye à 2020. Est-ce que la prochaine année sera meilleure ? Pour l’instant, nul ne le sait. Mais si on est curieux de découvrir ce qui s’en vient côté techno, santé, environnement ou boulot, ce livre fait le tour des principaux changements et des plus importantes innovations : bandeau capable de nous rendre plus heureux, organes imprimés en 3D, chaussures achetées sur Netflix... À lire sans faute.

LA BIBLE DES PETITS GÂTEAUX

Photo courtoisie

Cette année, comme tout le monde n’aura sans doute pas envie de faire la tournée des bonbons le soir de l’Halloween, on s’est dit qu’il serait chouette de trouver d’autres façons de se sucrer le bec. Alors en voici une : préparer plein, plein, plein de petits gâteaux grâce à ce livre, qui propose pas moins de 200 recettes. Baklavas, brownies, biscuits aux pépites de chocolat, florentins, carrés aux dattes, sablés à la cannelle, churros, macarons, madeleines... Tout y est !

Frissons garantis

L’AFRIQUE DU SUD COMME DÉCOR

Photo courtoisie

On l’avait perdu de vue depuis des années. Et seuls ceux qui ont lu Les soldats de l’aube, L’âme du chasseur et Le pic du diable, le tout premier opus de la série Benny Griessel, ont peut-être déjà deviné de qui il s’agit ici. Oui, de Thobela Mpayipheli, ce Xhosa de près de deux mètres qui a jadis entre autres travaillé pour les services secrets sud-africains. Sous le nom de Daniel Darret, il vit désormais à Bordeaux, où il apprend le métier de restaurateur de meubles anciens. Bref, rien de bien excitant... jusqu’à ce qu’un fantôme de son turbulent passé parvienne à le retrouver pour lui confier une dernière mission : éliminer le président de l’Afrique du Sud, qui est corrompu jusqu’à la moelle.

Pendant ce temps-là...

Pour Benny Griessel et son collègue Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, les choses ne sont guère plus faciles : quelques semaines plus tôt, un consultant en protection personnelle engagé par une riche touriste néerlandaise a été éjecté du Rovos, le train le plus luxueux au monde. Le problème ? Même s’il est évident qu’il s’agit là d’un meurtre, l’un des hauts dirigeants de la police nationale sud-africaine réclamera d’urgence la fermeture de l’enquête.

Un excellent Deon Meyer, qui pointe du doigt tout ce qui cloche dans cette lointaine république.