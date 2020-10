Un duo de la Côte d’Or

Comme nombre d’amoureux de la Bourgogne déçus par la flambée des prix des dix dernières années, je trouve un certain réconfort dans les vins d’appellations secondaires de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits, comme ces deux rouges 2017. De très beaux exemples de vins fidèles à leurs origines, qui restent encore relativement accessibles.

Pierre Naigeon, Hautes Côtes de Nuits 2017, Petite Vigne

29,80 $ - Code SAQ : 13983464 – 12,5 % - <1,2 g/L

En Bourgogne, contrairement à la plupart des régions de France, le millésime 2017 en a été un d’abondance. La région a d’ailleurs connu sa première récolte substantielle depuis 2009 – à l’exception de Chablis. Un été généreux et des vendanges hâtives ont donné des rouges fruités aux tanins souples et à l’acidité modérée. Celui de cette famille de négociant de Gevrey-Chambertin est nerveux en attaque, avec un léger reste de gaz qui se dissipe vite dans le verre. Un peu timide, voire austère à l’ouverture, ce n’est pas le plus affriolant ni le plus fruité des rouges bourguignons, mais ne manque pas de charme pour autant. À apprécier à table avec une côte de veau et une poêlée de champignons.

$$$ - ★★★ 1⁄2

François Gay et Fils, Chorey-lès-Beaune 2017

41,75 $ - Code SAQ : 917138 – 13 % - 1,5 g/L

Les vins de Pascal Gay se distinguent toujours par leur forme dépouillée ; tout le contraire des bêtes à concours. Son 2017 séduit par son nez pur, dépourvu des parfums boisés, qui embaume plutôt la terre humide et la cerise aigrelette. L’attaque en bouche est franche et pleine de jeunesse, mariant elle aussi le fruit et la terre, comme la Bourgogne sait si bien le faire. Les tanins sont assez granuleux pour laisser en bouche une sensation fraîche et tonique. Un super bel excellent exemple de chorey classique.

$$$$ - ★★★★

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.