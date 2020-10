Une femme de cœur

Aussi passionnée que passionnante, Michelle Labrèche-Larouche, qui nous raconte les 40 hommes de sa vie dans son autobiographie, est une femme hors du commun. Sensible, aventureuse, intelligente, réfléchie et à la fois drôle, rien d’étonnant à ce que cette dame de cœur, ouverte d’esprit, ait réussi à attirer autant de complices masculins dans sa vie personnelle.

Quarante hommes ! Est-ce qu’ils ont tous réellement existé, ou bien quelques-uns ne seraient pas le fruit de votre imagination ? « Absolument ! », répond Michelle Labrèche-Larouche sans hésiter. « Il y en a même eu plus que ça, ils ne sont pas tous dans le livre », ajoute-t-elle. Impossible de savoir combien cette femme, qui a vécu en avant de son temps, a eu d’hommes dans sa vie. « Je ne les ai jamais comptés, mais il y en a suffisamment pour écrire un autre livre », confie la biographe qui a songé à l’idée de ce livre pendant quelques années.

C’est au retour d’un voyage en Inde, où elle a vécu un amour ensorcelant, qu’elle a voulu écrire sur cet homme. « C’était une façon pour moi de m’exorciser et prendre du recul », affirme-t-elle. Et comme elle avait déjà écrit quelques-unes de ses histoires d’amour les plus envoûtantes, elle a eu l’idée de mettre le tout dans un livre. « En faisant l’exercice, plusieurs autres hommes sont remontés à ma mémoire », révèle Michelle Labrèche-Larouche qui n’a pas froid aux yeux en racontant toutes ses aventures amoureuses.

Cependant, avant de rendre son manuscrit chez son éditeur, elle tenait à en parler à son fils, Marc Labrèche, et sa petite-fille Léane Labrèche-Dor. « Ce qui importait, pour moi, était que Marc et mes petits-enfants soient d’accord et qu’ils ne me jugeraient pas, puisque je parle d’eux dans mon livre », explique l’auteure. S’ils ont d’abord été surpris, ils l’ont invitée à se lancer sans hésiter.

Fidèle et infidèle

Michelle Labrèche-Larouche a connu le souffle de la liberté sexuelle des années 60 et tout ce qui entoure cette révolution, dont la pilule contraceptive, ce qui lui a permis une ouverture de possibilités.

L’auteure admet d’emblée qu’elle n’a pas toujours été fidèle, même mariée. Lors d’un voyage à Vienne, elle n’avait pas un, mais bien deux amants.

Ces histoires d’amour sont toutes très colorées. On pense notamment au vicomte, au garçon-araignée ou encore à l’homme mystère, aux plus jeunes et aux plus vieux aussi. « Tous ces hommes sont authentiques, j’ai simplement tenu à changer les noms », souligne-t-elle, précisant avoir étoffé quelques-uns de ses personnages.

Des hauts et des bas

Michelle Labrèche-Larouche est une femme de cœur qui n’a pas peur de tomber amoureuse, sachant que bien souvent les peines d’amour suivent et font inévitablement souffrir. Mais son livre nous fait aussi comprendre que les relations avec les autres, ce sont aussi tous les plaisirs qui font en sorte que la vie mérite d’être vécue.

Si on lui demande qui ont été les hommes les plus importants dans sa vie, on constate une certaine hésitation. « Ils ont tous été importants au moment où je les ai vécus », soutient-elle. Néanmoins, son ex-mari, Gaétan Labrèche, le père de ses enfants, arrive en tête du palmarès.

« Tout ce qu’on vit nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et sur les autres », fait remarquer l’ex-journaliste. « Et même avec l’âge, je vis mes histoires d’amour comme une adolescente. »

► L’ex-journaliste Michelle Labrèche-Larouche est aussi l’auteure de la biographie d’Emma Albani et coauteure de livre À propos de la vie.