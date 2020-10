Carlos Dunlap veut vraiment quitter Cincinnati

Tout de suite après la défaite des siens face aux Browns de Cleveland, dimanche, le joueur de ligne défensive des Bengals Carlos Dunlap a exprimé son désir de quitter Cincinnati.

L’athlète de 31 ans l’a fait sur son compte Twitter et de façon assez originale.

«[Une maison] d’environ 6000 pieds carrés, avec une vue sur la ville, un très gros balcon, quatre chambres et quatre salles de bain et demi à vendre, a-t-il écrit. Faites vos recherches du marché et faites-moi une offre. Acheteurs sérieux avec preuves de financement seulement. Le propriétaire est prêt à vendre avec ou sans les meubles.»

Dans les derniers instants du match qui s’est conclu par un gain de 37 à 34 des Browns, Dunlap a eu maille à partir avec son entraîneur de la ligne défensive. Dans les dernières semaines, le vétéran a ouvertement dit qu’il n’a appréciait pas les rotations effectuées sur cette unité et qu’il souhaitait avoir plus de temps de jeu.

En 2020, Dunlap a réalisé 18 plaqués, dont 13 en solo. Il a également réussi un sac du quart en sept parties.

Le produit de l’Université Florida a passé ses 11 saisons dans la NFL avec les Bengals. Il avait été un choix de deuxième tour (54e au total) de la formation de l’Ohio au repêchage de 2010.