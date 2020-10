COVID-19: Nouveau record en Ontario et plus de 100 000 cas au Québec

C'est maintenant fait. Deux cents quarante jours après la confirmation d'un premier cas de COVID-19 en sol québécois, à la fin février, la Belle Province a officiellement franchi le cap des 100 000 infections dimanche matin.

La santé publique a recensé, au cours des dernières 24 heures, 879 tests positifs au coronavirus, faisant ainsi passer de justesse la marque symbolique avec un total de 100 114 patients à ce jour. Onze décès se sont aussi ajoutés au bilan, pour un total de 6143 Québécois qui ont perdu la vie après avoir contracté le virus.

Le passage du cap des 100 000 cas aux Québec était devenu une formalité, au vue de l'accumulation sans précédents de cas au cours des dernières semaines.

Par ailleurs, la pandémie n'a pas non plus ralenti en Ontario. Le voisin du Québec a établi un nouveau record, dimanche, en dévoilant un premier bilan dans les quatre chiffres totalisant 1042 contaminations. Sept décès se sont aussi ajoutés dans la province la plus peuplée du Canada.

La situation au Canada:

Québec: 100 114 cas (6143 décès)

Ontario: 70 373 cas (3093 décès)

Alberta: 24 261 cas (300 décès)

Colombie-Britannique: 12 554 cas (256 décès)

Manitoba: 4088 cas (50 décès)

Saskatchewan: 2669 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1100 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 326 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 289 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 20 cas

Territoires du Nord-Ouest: 9 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 215 880 cas (9940 décès)