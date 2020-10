Est-ce normal qu’un garçon dorme encore avec sa mère à 8 ans ?

J’aurais besoin de vos lumières pour me faire une tête sur une découverte bizarre que je viens de faire. J’ai surpris une conversation entre mon fils et un de ses amis. Ce dernier disait à mon garçon qu’il dormait encore avec sa mère plusieurs nuits par semaine. Pour ma part, je ne trouve pas ça normal qu’un garçon qui s’en va vers ses neuf ans dorme encore avec sa mère. Je ne veux pas du tout faire un drame avec cette histoire, mais je me demande sérieusement si je devrais en parler avec une ressource quelconque.

Anonyme

Les spécialistes en pédopsychiatrie s’entendent pour dire qu’après 7 ou 8 ans, il est préférable pour un enfant de ne plus dormir avec l’un ou l’autre de ses parents. Ça nuit considérablement au développement de l’autonomie de l’enfant, ça risque de le mener sur le chemin de la dépendance affective, et quand le ou les parents décident de mettre un point final à cette habitude, ce qui devrait advenir certainement à l’adolescence, ils mettent leur enfant à risque de souffrir de l’angoisse de séparation. Ceci étant dit, je vous vois mal dénoncer la chose aux autorités de la DPJ, à moins que ce garçon n’ait dévoilé à votre fils qu’il est victime d’inceste.