J’ai besoin d’aide pour comprendre ma femme

Il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Comment se fait-il que certaines personnes soient capables de briser des vies de couple sans penser aux conséquences de leur geste ? Après 12 ans de vie commune, ma femme est tombée amoureuse d’un homme de 15 ans plus jeune que moi. Un type au corps d’athlète et à la face angélique d’après elle.

Je ne l’avais pas vu venir celle-là ! Elle m’a joué ce coup de cochon en cachette et elle a eu le culot de me transmettre des champignons par deux fois avant que je commence à la soupçonner. Elle, que j’aurais défendue contre n’importe qui, me trichait pendant tout ce temps.

Le gars en question fait travailler des filles qui ne sont pas exactement des saintes, mais plutôt des danseuses à qui il prête de l’argent en retour de faveurs sexuelles. Et pour se refaire une santé morale, il ramasse des femmes comme la mienne et brise des ménages.

Va-t-elle un jour se réveiller, ou bien est-il déjà trop tard pour la reconquérir ? J’ai de la misère à dealer avec ça ! J’ai consulté un psychologue pour retomber sur mes pieds. Si seulement elle s’était excusée, j’aurais été prêt à lui pardonner. Mais comme elle n’avoue jamais ses torts, elle n’en a rien fait. Le pire, c’est que sa ferveur religieuse baptiste la préserve selon elle, de toute culpabilité. Sa famille n’est pas encore au courant de ce qui nous arrive, car tout ça s’est vécu dans le secret.

J’essaie d’oublier, mais c’est plus fort que moi, je l’aime encore. Je sens que le chemin vers la paix sera long. J’ai l’impression de me détruire à petit feu. Je ne souhaite ça à personne ! C’est trop dur à vivre ! Je vous écris pour me libérer. Est-ce qu’un jour je sentirai de nouveau la chaleur des rayons du soleil sur ma peau de vieux monsieur ?

Même rendu à 73 ans, une peine d’amour, c’est atroce

Quel que soit l’âge, une peine d’amour ça fait mal, et c’est toujours difficile à traverser. Mais vous devriez vous mettre à la recherche d’un moyen pour vous sortir cette femme de la tête. Ne serait-ce que parce qu’elle vous a trompé et que vous ne méritez pas ça. Si vous faites des efforts pour retrouver l’estime de vous-même, ébranlée par ce coup fourré de votre ex, il y a de fortes chances que peu à peu vous vous rendiez compte qu’elle ne vous méritait pas.