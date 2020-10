Une amende de 350 000 $ pour les Titans

Les Titans du Tennessee ont écopé d’une amende de 350 000 $ pour des largesses dans l’application du protocole lié à la pandémie de COVID-19 qui ont été à l’origine d’une éclosion de cas de la maladie.

Cette sanction survient après la conclusion d’une enquête de la NFL et de l’Association des joueurs qui a montré un manque de rigueur dans le port du masque et un manque de communication au sein du club.

Au total, 24 personnes ont obtenu des résultats positifs au test de dépistage du coronavirus chez les Titans. La situation a forcé le report de deux parties au début du mois d’octobre.

La NFL et l’Association des joueurs se tournent maintenant vers les Raiders de Las Vegas, puisque certains joueurs n’auraient pas respecté le protocole. On reproche notamment au plaqueur Trent Brown de ne pas avoir porté son dispositif de traçage comme il doit le faire et à la ligne offensive de s’être regroupé sans porter le masque.