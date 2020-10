Big Brother en version québécoise

L’animation de l’adaptation québécoise de Big Brother Célébrités a été confiée à Marie-Mai. La chanteuse prendra les rênes des soirées d’élimination du dimanche dès janvier, confirme Noovo.

Big Brother Célébrités réunira des personnalités connues sous un même toit pendant 13 semaines. Elles devront créer des alliances et remporter différentes épreuves pour rester jusqu’à la fin.

Habituée de l’univers des téléréalités, Marie-Mai a déjà été coach à La Voix et La Voix junior, en plus d’être mentore à The Launch sur CTV.