Ce shoebox à vendre vous donnera envie de devenir propriétaire

Vivre dans un shoebox est un rêve que de nombreux Montréalais souhaitent réaliser un jour. Or, cette charmante construction située dans Mercier risque de vous donner envie de devenir propriétaire dès maintenant.

Remax

La maison construite en 1910 a été rénovée durant les dernières années, afin de proposer un espace aéré et intelligemment conçu.

Au cœur de la cuisine, on retrouve un fabuleux îlot, pensé pour être le plus pratique et élégant possible.

Le salon possède un espace de travail lumineux, parfait pour y faire du télétravail ou y aménager un coin lecture.

La maison possède deux chambres à coucher ainsi qu’une jolie salle de bains avec puits de lumière.

À l’arrière de la maison, on retrouve également une belle cour aménagée avec une grande terrasse.

La propriété est à vendre par Vincent Leduc de Remax pour 374 000$.