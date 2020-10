Comment assurer mes arrières en cas de rupture?

J’ai 35 ans et je suis en couple depuis trois ans. Mon conjoint et moi sommes issus de familles recomposées et n’avons nulle envie de nous marier tellement on sait que ça ne dure jamais longtemps. Par contre, je viens d’apprendre que quand on est un couple en union de fait, il n’y a aucune protection financière en cas de séparation.

Comme la maison est au seul nom de mon conjoint, puisque c’est lui qui a fait la mise de fonds et qui en paye l’hypothèque, que moi je paye la nourriture et mes vêtements ainsi que ceux de nos enfants en compensation, je risque de me retrouver avec rien si on se sépare.

Est-ce qu’il existe une manière de me protéger dans de telles circonstances, autrement que par un contrat de mariage ? Comment faire accepter à mon conjoint le fait que je ne veux pas me sentir lésée dans l’affaire ?

Jeune mais pas conne

Bien sûr qu’il existe un moyen, et vous devriez vous en prévaloir au plus vite. Vous devriez signer chez un notaire ce qu’on appelle un « contrat de vie commune ». Il s’agit d’un document dans lequel vous allez préciser comment chacun d’entre vous participe aux dépenses de la famille et comment vous entendez partager vos biens en cas de séparation, pour que ni l’un ni l’autre ne se sente lésé. De cette manière, votre investissement personnel dans des biens volatiles prendra de la valeur et vous donnera droit à une partie des investissements de votre conjoint dans un bien immobilier.