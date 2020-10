Comment transcender les horreurs de la COVID?

Le confinement de la COVID-19 fut si difficile que je ne sais pas si ma sérénité reviendra un jour. Forte d’ordinaire, cela m’a terrassée. Quand elle nous est tombée dessus, ça faisait trois ans que mon mari était malade.

Avant la COVID, il avait fait trois séjours à l’hôpital où j’allais le voir tous les jours. Quand il était à la maison, c’est moi qui lui donnais son bain quotidien et qui en prenais soin. Pour le divertir, on jouait aux cartes ou on regardait un programme à la télé. Puis un jour, sa maladie a empiré. Il a fait une crise du cœur et le retour aux soins intensifs de l’hôpital est devenu l’unique solution.

Ce fut le dernier jour où j’ai pu lui rendre visite, à part une mini visite de 15 minutes quelques jours plus tard, où on l’avait trouvé pleurant dans son lit et inconsolable. Puis je me suis mise à l’appeler tous les jours pour qu’il entende ma voix, la seule chose qui le remontait un peu.

Et, un jour, le médecin m’a appelée pour que j’aille le visiter de toute urgence avec mon fils. Il est mort trois jours après. Heureusement, pas de la COVID. Mais je leur en veux tellement pour m’avoir éloignée de lui alors qu’il avait autant besoin de moi.

Il aura été un mois et demi à l’hôpital, donc séparé de moi pendant les six semaines avant son grand départ. Un couple qui a 60 ans de mariage à son actif ne devrait jamais être soumis à ce genre de rupture non voulue, surtout au moment de l’adieu final. C’est inhumain, vous ne pensez pas ?

On a besoin de toi Louise

Je reconnais que c’est inhumain, mais les circonstances étaient à ce point exceptionnelles, et la Santé publique si empêtrée dans sa recherche de la meilleure façon de gérer cette crise, qu’on peut difficilement lui tenir rigueur de n’avoir cédé en rien sur ses principes de protection des citoyens. J’espère que vous n’avez pas négligé d’entreprendre un processus de deuil pour parvenir à en traverser le plus sereinement possible toutes les étapes ? C’est un must pour s’en sortir.