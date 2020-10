CONFONDUS-DUS-DUS-DUS!

Nous croiront-ils nos petits enfants lorsque nous leur raconterons qu’une année (1986), Wayne Gretzky le magnifique a terminé la campagne avec 215 points. Que trois ans plus tôt, il avait compté 92 buts (en une saison). Il était tellement dominant qu’à sa retraite, en 99, toutes les équipes de la NHL ont décidé de retirer le numéro 99.

Ils sourcilleront ou feront la moue lorsqu’on leur dira que jamais personne n’égalera la marque de Henri Richard gagnant de 11 coupes Stanley. Même Yvan Cournoyer avec 10 n’est pas en danger.

Et que dire de Toe Blake avec ses 3 coupes comme joueur et 7 autres derrière le banc. Et aussi chez les instructeurs, Scotty Bowman, le gars de Verdun, qui a gagné 8 coupes avec trois clubs différents soit Montréal, Pittsburgh et Detroit.

Mike Bossy et 9 saisons consécutives de 50 buts ou plus. Comment nous regarderont-ils lorsqu’on relatera le fameux soir de Mario Lemieux où il a compté 5 buts dans des conditions différentes. Un à 5 contre 5, un autre en avantage numérique, un en désavantage, un sur un tir de punition et un dernier dans un filet désert. Teemu Selanne a compté 76 buts à sa saison recrue à Winnipeg en 1992-93.

N’oubliez pas de leur raconter la soirée du 28 décembre 1944. Maurice Richard avait passé la journée à déménager avant de se présenter au Forum en fin d’après-midi pour un match contre les Red Wings de Detroit. Le Rocket, c’était une machine. Il a terminé la soirée avec 5 buts, 3 aides, et le piano de Lucille, sa femme, était à sa place dans le salon. Et Gordie Howe qui a joué 32 saisons professionnelles. Toutes des histoires vraies, comme la fois, le 19 février 2008, où le Canadien perdait 5-0 contre les Rangers après seulement 25 minutes de jeu, mais, revirement extraordinaire, victoire de Montréal 6 à 5 en tir de barrage. Ils vont nous prendre pour des Capitaines Bonhomme.

De l’enclave