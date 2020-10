COVID-19: les équipes sportives de Los Angeles contribueraient à l’augmentation des cas

La victoire des Lakers de Los Angeles aurait contribué à une hausse des cas positifs à la COVID-19 en Californie.

C’est ce qu’ont indiqué les responsables de la santé publique de Los Angeles, lundi.

Depuis le début du mois d’octobre, le nombre de cas a bondi de 1200 par jour à Los Angeles, alors qu’il était environ à 900 précédemment.

«Il est impossible de déterminer les expositions exactes qui ont contribué à cette augmentation. Cependant, il est fort probable que les rassemblements pour regarder et/ou célébrer les Lakers, ainsi que tous les autres rassemblements qui ont eu lieu dans les dernières semaines où les gens ne portaient pas de masque et étaient en contact étroit les uns avec les autres, ont contribué à l’augmentation du nombre de cas dans le comté de Los Angeles», ont écrit les responsables dans un communiqué.

Après le sacre des Lakers le 11 octobre, plus d’un millier de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de la Ville des Anges.

Les responsables de la santé publique ont choisi de partager cette information, car ils craignent que l’histoire se reproduise avec une possible victoire des Dodgers de Los Angeles en Série mondiale.

Mardi soir, l’équipe de baseball aura la chance de remporter l’ultime série des Ligues majeures. Elle mène présentement 3 à 2 contre les Rays de Tampa Bay.

«Alors que les partisans continuent de regarder et de célébrer les puissantes équipes sportives de Los Angeles, nous sommes conscients que si les individus ne respectent pas les exigences de l'ordonnance du responsable de la santé en matière de distance, de contrôle des infections et de port du masque. Les cas continueront à augmenter, ce qui, malheureusement, ne conduira pas seulement à une augmentation des cas et des décès, mais ralentit également notre processus de rétablissement», ont affirmé les responsables.