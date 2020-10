Covid, stress, dépression : Facebook et Jeunesse J’écoute offrent de l’aide

Une nouvelle collaboration entre Facebook et Jeunesse J’écoute qui ensemble assurent un soutien de crise en cette période de pandémie et de grisaille automnale. Depuis hier, lundi, les jeunes et moins jeunes peuvent obtenir une écoute attentive en tout temps grâce à la messagerie Messenger de Facebook.

Avec Jeunesse J’écoute, un guide Instagram vient d’être lancé pour livrer aux jeunes des conseils sur la manière de faire face aux difficultés liées au bien-être tant psychologique que physique.

« Atmosphère de stress »

« La pandémie a créé une nouvelle atmosphère de peur, de stress et d'inquiétude dans nos vies. En collaboration avec des partenaires de renommée internationale dans le domaine de la santé mentale, comme Jeunesse, J'écoute, nous nous efforçons d'aider les Canadiens à accéder facilement à des ressources et à un soutien en matière de bien-être par l'intermédiaire de nos plateformes », dit Jessica Smith, responsable associée des politiques publiques, chez Facebook Canada.

Au début de ce mois, nous avons collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé pour lancer un guide numérique de gestion du stress, qui propose des techniques faciles à suivre conçues pour réduire le stress et promouvoir le bien-être de la santé mentale. Ce guide est désormais disponible sur l’agent conversationnel Alerte Santé de l'OMS sur WhatsApp.

Aussi, pour éviter une autre contagion, celle des suicides, le groupe Facebook va désormais rétrograder les articles en ligne qui décrivent le suicide de manière dangereuse selon les directives de l’OMS, du CDC et d’autres organisations de santé (reportingonsuicide.org).

Liens utiles: