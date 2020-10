«Dave Morissette en direct» : au tour des entraîneurs

Après les gardiens de but québécois la semaine passée, l’émission «Dave Morissette en direct» de la chaîne TVA Sports soulignera de lundi à jeudi la carrière d’entraîneurs francophones ayant su faire leur marque dans leur sport respectif.

La série thématique s’amorcera lundi avec la participation de Michel Bergeron, qui s’est retrouvé à la barre des Nordiques de Québec il y a une quarantaine d’années. En compagnie des frères Stastny, de Michel Goulet et de Dale Hunter, le Tigre a formé l’identité de l’équipe fleurdelisée, notamment en étant au cœur de la rivalité Canadien-Nordiques. Ayant aussi dirigé les Rangers de New York, Bergeron a amorcé une carrière dans le monde des médias après son deuxième séjour derrière le banc à Québec.

Le lendemain, ce sera au tour de Danny Maciocia, actuel directeur général des Alouettes de Montréal, de revenir sur les grands moments de son parcours. Gagnant d’une coupe Vanier avec les Carabins de l’Université de Montréal, il a aussi obtenu passablement de succès dans la Ligue canadienne de football. Originaire de l’arrondissement de Saint-Léonard, il a entre autres gagné la coupe Grey chez les Eskimos d’Edmonton : en 2003 comme coordonnateur offensif, puis deux ans plus tard à titre de pilote.

Mercredi, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de hockey junior, André Tourigny, sera de passage à l’émission afin de discuter de son expérience chez les Huskies de Rouyn-Noranda, qu’il a dirigés de 2003 à 2013. Ex-adjoint de Patrick Roy chez l’Avalanche du Colorado, il a aussi travaillé avec les Sénateurs d’Ottawa avant de revenir dans les rangs juniors pour être aux commandes des Mooseheads de Halifax, puis des 67’s d’Ottawa en Ontario.

Enfin, Jacques Martin complétera ce quatuor de renom, jeudi. Maintenant assistant avec les Rangers, le Franco-Ontarien est bien connu des partisans d’ici, puisqu’il compte près de 40 ans d’expérience dans la Ligue nationale de hockey, ce qui inclut un passage chez le Tricolore. Martin a d’ailleurs vu le Canadien atteindre la finale de l’Association de l’Est en 2010. De plus, il a œuvré au sein de l’organisation des Nordiques et agi comme entraîneur-chef des Blues de St. Louis, des Sénateurs et des Panthers de la Floride.