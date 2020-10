États-Unis: les discussions sur le plan de relance «ne sont pas terminées»

Washington | Les négociations entre la Maison-Blanche et les démocrates sur un nouveau plan de soutien à l’économie américaine « ont ralenti, mais ne sont pas terminées », a assuré lundi un conseiller économique de la Maison-Blanche.

« Je ne veux faire aucune prédiction sur le sujet », a déclaré Larry Kudlow, principal conseiller économique du président Donald Trump sur la chaîne d’information financière CNBC.

Interrogé sur ces mesures de soutien aux Américains dont les négociations semblent caler à huit jours des élections présidentielles du 3 novembre, il a ajouté que si les discussions avaient « clairement ralenti », elles n’étaient « pas terminées ».

« Le gros problème est que, bien que nous soyons proches, il y a encore de grandes différences qui nous séparent », a ajouté le conseiller de la Maison-Blanche qui estime que les démocrates « devraient faire davantage de compromis ».

Il a indiqué que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui négocie pour la Maison-Blanche, devait s’entretenir lundi avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en charge des négociations côté démocrate.

Les deux responsables ne se sont plus parlé depuis jeudi s’accusant mutuellement de « déplacer les buts ».

Après des semaines de volte-face et d’atermoiements mal accueillis par les marchés financiers, l’administration Trump, les républicains au Congrès et les démocrates n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur une nouvelle enveloppe d’aide aux ménages et entreprises impactés par l’épidémie de COVID-19.

Les sénateurs républicains s’opposent notamment à des aides qui iraient aux collectivités locales, et plus particulièrement aux États très affectés par la pandémie, dont un grand nombre sont gouvernés par des démocrates.