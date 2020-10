Impact : maintenant ou jamais

Si l’Impact de Montréal ne veut pas que le tapis lui glisse sous les pieds, il va devoir prendre sa destinée en main et l’emporter contre Nashville mardi soir est une façon comme une autre d’y parvenir.

Résumons la situation. Le Bleu-blanc-noir a encore trois matchs à disputer et est actuellement neuvième dans l’Association de l’Est de la MLS avec 23 points. Les 10 premières équipes de l’Est accèdent aux séries éliminatoires.

Une victoire mardi soir permettrait à l’Impact de ravir la huitième place à Nashville (25 points). Elle lui permettrait aussi de se rapprocher à un point des Red Bulls de New York et de la septième position.

De plus, elle permettrait à Thierry Henry et ses hommes de distancer Miami (21 points), Chicago (21 points), Atlanta (19 points) et D.C. United (19 points).

Lutte serrée

Henry a remis les choses en perspective en soulignant, avec raison, que son équipe, est engagée dans une lutte très serrée.

«Si on regarde toutes les équipes, sauf peut-être Philadelphie, Toronto et Columbus, il y a sept ou huit clubs qui se tiennent à cinq points. C’est donc une course pour tout le monde et les derniers résultats pour plusieurs d’entre nous n’étaient pas très bons.»

La rencontre de mardi soir n’est donc pas plus cruciale à ses yeux que les précédentes ou celles à venir.

«Pour nous, c’est toujours un match qu’on doit gagner parce que ça devrait être comme ça à tous les matchs.»

Diop de retour

À travers tous les blessés, Henry pourra compter sur le retour de deux soldats, soit Jukka Raitala et Clément Diop.

Le premier a terminé sa quarantaine après un séjour avec l’équipe nationale de Finlande, alors que le second a aussi terminé sa période d’isolement après être allé en France pour des raisons personnelles.

Même s’il n’a peut-être pas son aplomb de la saison dernière, le retour de Raitala dans l’unité défensive devrait faire du bien, puisque le couloir gauche a drôlement pris l’eau en son absence, Jorge Corrales étant souvent dépassé par les événements.

Dans les buts, Henry n’a pas voulu révéler s’il donnerait le départ à Diop ou à James Pantemis, qui a amorcé les trois dernières rencontres de l’équipe. Il entend prendre la décision avec son entraîneur des gardiens de but.

«Je vais en discuter avec Rémy Vercoutre. On verra bien ce qu’on va décider, mais je m’appuie énormément sur ce que dit Rémy.»

Combien de défenseurs?

Lors des deux dernières rencontres, Henry a opté pour une formation à cinq défenseurs et il a tenu à en souligner les avantages.

«Quand on joue avec cinq derrière, je l’ai expliqué 10 000 fois, c’est pour avoir des défenseurs plus haut et générer de l’attaque, et non pas pour défendre plus.»

Henry estime que malgré ses défauts, cette formation offre une contrepartie en attaque comme en défense.

«Il faut regarder comment on empêche les équipes de sortir, qu’on soit cinq ou quatre. Les équipes qui aiment jouer au ballon ont du mal à jouer contre nous.»

Améliorer l’efficacité

Si on cherche une piste de solution pour que cette équipe devienne plus efficace, il faut regarder du côté du rendement dans le dernier tiers, et ce, à chaque bout du terrain.

«Un match se gagne dans les deux surfaces, a insisté Henry. Il faut être efficace dans ta surface et dans la leur, et on a un peu de mal sur cet aspect en ce moment.»

À cet égard, on peut souligner que l’équipe a cruellement manqué de finition lors du dernier match contre le New York City FC.

L’équipe s’est rendue coupable de six hors-jeux, ce qui est considérable. Chaque hors-jeu vient tuer une attaque et redonne surtout le ballon à l’adversaire.

Contre une équipe qui préconise du jeu serré construit de l’arrière et qui n’accorde pas beaucoup de but, ce n’est peut-être pas une bonne idée de refaire le coup mardi soir.