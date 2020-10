La chef des verts et Maxime Bernier boudés par les électeurs torontois

La nouvelle chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul, et le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, devront finalement attendre une prochaine élection partielle pour faire leur entrée au Parlement.

La chef de parti se présentait dans la circonscription de Toronto-Centre à la faveur d'une élection partielle tenue lundi soir pour trouver un remplaçant à l'ancien ministre des Finances Bill Morneau, qui avait quitté son poste dans la foulée du scandale WE Charity et de divergences avec le premier ministre Justin Trudeau.

Vers 22 h 15, Annamie Paul tirait de l'arrière face à sa rivale libérale Marcie Ien, une animatrice et journaliste de la chaine CTV. Mme Ien était créditée d'environ 41 % des voix, contre 31,6 % pour Mme Paul.

Il s'agit néanmoins d'une progression impressionnante pour la nouvelle chef, qui avait obtenu la faveur de seulement 7 % des électeurs de Toronto-Centre lors de l'élection générale de 2019.

Bernier ignoré

Pour sa part, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a été pratiquement ignoré par les électeurs de York-Centre.

Le Beauceron a reçu l'appui de seulement 4 % des électeurs et était en voie, vers 22 h 15, de terminer la course au quatrième rang, entre le NPD (6,3 %) et les verts (2,7 %).

Les électeurs ont plutôt jeté leur dévolu sur les candidats du Parti libéral et du Parti conservateur, qui se sont livré une chaude lutte tout au long de la soirée en obtenant chacun plus de 40 % des voix exprimés. Le libéral Ya'ara Saks (43,8 %) détenait une mince avance d'un point sur le conservateur Julius Tiangson (42,8 %) vers 22 h 15.

Les électeurs de York-Centre étaient appelés à remplacer le libéral Michael Levitt, qui avait annoncé sa démission en août dernier pour consacrer son temps à sa famille.